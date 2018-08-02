Министр иностранных дел Индии совершит визит в страны Центральной Азии

Нью-Дели, , 12:43 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж совершит четырёхдневный тур по странам Центральной Азии.

Как отмечается в сообщении МИД страны, Сварадж начнет свою поездку 2 августа с посещения Казахстана, 3 августа — отправится в Киргизию, а 4 августа — посетит Узбекистан, где пробудет до 5-го.

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», в ходе своего визита в Казахстан Сушма Сварадж проведет встречу с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым, а также встретится с представителями местной индийской общины.

В Киргизии Сушма Сварадж проведет переговоры с министром иностранных дел этой страны Эрланом Абдылдаевым.

По прибытии в Ташкент состоится встреча Сушмы Сварадж с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.