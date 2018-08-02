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МИД Индонезии: АСЕАН должна возобновить диалог с ядерными державами

Политика

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии не будет полным и эффективным без подписания соответствующего протокола с ядерными государствами

Сингапур, 2 августа 2018, 12:37 — REGNUM  «Эффективное принятие договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии является необходимым условием для сохранения мира в Юго-Восточной Азии и поддержания реализации процветания народа», — заявила министр иностранных дел Ретно Марсуди на заседании соответствующей комиссии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, сообщает МИД Индонезии.

Для достижения этого министр иностранных дел Индонезии подчеркнула важность возобновления консультаций с государствами, обладающими ядерным оружием.

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии не будет полным и эффективным без подписания соответствующего протокола с ядерными государствами.

С этой целью Индонезия будет продолжать настаивать на том, чтобы АСЕАН продолжил играть активную роль в поддержании регионального мира, стабильности и обеспечении полного ядерного разоружения в регионе.

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АСЕАН
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