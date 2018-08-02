В «список Моора» попали пять претендентов на пост главы ЯНАО

Салехард, , 12:26 — REGNUM Список претендентов на пост губернатора ЯНАО не обнародован даже спустя три дня после положенного срока. Однако в местных СМИ, с оговоркой на утечку информации от представителя некой партии, уже сообщают пять фамилий, представленных президенту России Владимиру Путину на согласование.

Напомним, губернатора ЯНАО выбирают депутаты регионального Законодательного собрания из претендентов, согласованных с президентом России. До этого момента кандидаты проходят своеобразный фильтр. Партии, представленные в Заксобрании региона, выдвигают не более трёх своих претендентов на пост губернатора и направляют список главе Тюменской области. Тот в свою очередь составляет свой список из пяти кандидатов и вручает его президенту РФ, который после изучения этого перечня выбирает три фамилии и представляет их для обсуждения депутатам Заксобрания ЯНАО. Затем региональные парламентарии тайным голосованием выбирают из трёх претендентов губернатора. «Список Путина» должен поступить в ямальский парламент до 19 августа.

Главе Тюменской области Александру Моору ямальский список претендентов поступил 10 июля. От «Единой России» в него вошли врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, главный врач Новоуренгойской больницы Ирина Груздева и депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарев. От КПРФ был выдвинут руководитель дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин и депутат Пуровской районной думы Елена Федака. От ЛДПР на пост главы ЯНАО представлен депутат ямальского Заксобрания Александр Голубенко. Региональное отделение «Справедливой России» выступило против «сложносочинённых и закрытых» выборов главы автономного округа.

В «список Моора» не вошла Елена Федяка. Остальные пять претендентов, по сведениям от инсайдеров, представлены президенту РФ.

Напомним, место главы ЯНАО стало вакантным по причине ухода прежнего губернатора Дмитрия Кобылкина на пост министра природных ресурсов России. Президент РФ назначил временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрия Артюхова. Депутаты Заксобрания ЯНАО выберут губернатора ЯНАО 9 сентября 2018 года, в единый день голосования.

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