В Италии обвинили «русских троллей» в поддержке новых властей страны

Рим, , 12:10 — REGNUM Ведущая итальянская газета Corriere della Sera, оппозиционная действующему коалиционному правительству, опубликовала в четверг, 2 августа, материал об участии «русских троллей» во внутриитальянских политических дискуссиях.

Издание ссылается на данные, опубликованные в США и связанные с расследованием о «вмешательстве русских» в американские президентские выборы. Часть этих данных имеет итальянское происхождение.

Corriere della Sera воздерживается от оценки вклада «троллей» в победу нового правительства страны. Обвинения сводятся к тому, что владельцы предположительно русских аккаунтов поддерживали партии «Лига» и «Движение 5 звезд», которые в итоге и выиграли выборы.

Приводится несколько примеров записей в Twitter с негативной оценкой деятельности властей западных стран, в том числе тогдашнего правительства Италии, сформированного Демократической партией.

Никаких данных о том, что сформировавшие коалиционное правительство партии заказывали эту «поддержку троллей» или хотя бы принимали ее, нет, добавляет издание. Тем не менее авторам статьи представляется «очевидным», что перечисленные «факты» (записи в 6 аккаунтах в Twitter) — «косвенное свидетельство попытки вмешательства в политику нашей страны в интересах популистов».