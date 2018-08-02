Четверг, 2 Августа 2018 года
12:52:05 МСК

В Италии обвинили «русских троллей» в поддержке новых властей страны

Политика

Оценивать вклад «троллей» в победу нового правительства оппозиционеры не стали

Рим, 2 августа 2018, 12:10 — REGNUM  Ведущая итальянская газета Corriere della Sera, оппозиционная действующему коалиционному правительству, опубликовала в четверг, 2 августа, материал об участии «русских троллей» во внутриитальянских политических дискуссиях.

Издание ссылается на данные, опубликованные в США и связанные с расследованием о «вмешательстве русских» в американские президентские выборы. Часть этих данных имеет итальянское происхождение.

Corriere della Sera воздерживается от оценки вклада «троллей» в победу нового правительства страны. Обвинения сводятся к тому, что владельцы предположительно русских аккаунтов поддерживали партии «Лига» и «Движение 5 звезд», которые в итоге и выиграли выборы.

Приводится несколько примеров записей в Twitter с негативной оценкой деятельности властей западных стран, в том числе тогдашнего правительства Италии, сформированного Демократической партией.

Никаких данных о том, что сформировавшие коалиционное правительство партии заказывали эту «поддержку троллей» или хотя бы принимали ее, нет, добавляет издание. Тем не менее авторам статьи представляется «очевидным», что перечисленные «факты» (записи в 6 аккаунтах в Twitter) — «косвенное свидетельство попытки вмешательства в политику нашей страны в интересах популистов».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить