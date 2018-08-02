National Review: России разумнее всего поддержать на выборах демократов

Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Поддержать демократов на следующих промежуточных выборах было бы разумным шагом для России, и не потому, что Демократическая партия мягче относится к Москве, чем Республиканская, а в том, что это в наибольшей степени соответствует его цели — распространению раздора по всему Западу, пишет Джона Голдберг в статье для американского издания National Review.

«Как и почти каждый, руководство России не ожидало, что [президент США Дональд] Трамп победит, но в Москве посчитали, что он сможет нанести достаточный урон президентству [бывшей первой леди] Хиллари Клинтон еще до его начала», — указывает автор.

«И они сделали ставку на то, что в случае поражения Трампа, его неизбежные заявления о подтасовках на выборах или их краже станут настоящим стратегическим сокровищем», — добавил он.

Если же Россия действительно хочет придерживаться своей изначальной стратегии сохранения и обострения того бедлама, в который на сегодняшний день превратилась внутренняя политика США, поддержка демократов на выборах в конгресс может оказаться вполне оправданным шагом.

В случае если на промежуточных выборах в ноябре победу одержат демократы, вероятность чего все выше, большая их часть будет добиваться импичмента Трампа. И даже если эти попытки не увенчаются успехом, что тоже не маловероятно, специальные полномочия окажутся в руках возглавляемых демократами комитетов. И если кто-то считает, что Белый дом сейчас запасается адвокатами, то стоит посмотреть, что будет дальше.

И несложно представить себе, как будет выглядеть этот спектакль, но точно нет сомнений в том, что будет именно спектакль. Возможно, Трамп заявит, что на промежуточных выборах имели место фальсификации, или обвинит Россию, но законодательной деятельности в любом случае придет конец.

На фоне того как станет невозможно проводить законопроекты из-за вето Сената и Белого дома демократы станут прибегать к «инвазивным расследованиям проктологических пропорций». За этим последует взрыв лицемерия. Если когда-то республиканцы требовали от Белого дома предоставления им любых документов, то теперь они могут почувствовать на себе всю пользу права президента США на конфиденциальность документов. Демократы же начнут требовать импичмента всех, кто не выполняет их требования.

В заключении автор отмечает, что не предсказывает, что Россия окажет или сможет оказать значительное воздействие на промежуточные выборы, он лишь подчеркивает, если Москва хочет обострение политического климата в стране, они смогут добиться большего ущерба, если сменят стороны.

Напомним, ранее глава Белого дома пригрозил прекратить работу правительства в связи с противоречиями Демократической партией по вопросу миграционной политики, которую он назвал самой глупой в мире.

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