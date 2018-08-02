Политсилы определились с кандидатами в парламент Приангарья

Иркутск, , 12:13 — REGNUM Осталось немногим более месяца до единого дня голосования и выборов в Законодательное собрание Иркутской области. Бороться за депутатские кресла будут девять политических сил. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме, участвовать в выборах изъявили желание КПСС, КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Родина», «Справедливая Россия», «Гражданская Платформа», «Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу» и «Российский общенародный союз» (РОС).

Известно, что последние две партии должны были собирать в поддержку выдвижения своего партсписка подписи избирателей.

«Партия социальных реформ» представила 9 999 подписей, РОС — 9 813 подписей избирателей. Облизбиркомом проведена случайная выборка 1900 подписей у каждой из партий для проверки. В одномандатных округах выдвинулся 151 кандидат», — пояснили в избиркоме Приангарья.

Напомним, согласно Уставу, Заксобрание Иркутской области формируется по смешанному принципу — 22 депутата избираются по одномандатным округам, а ещё 23 — по партийным спискам. Для проведения голосования образовано 1 815 участковых избирательных комиссий. Судя по официальным, численность кандидатов, выдвинувшихся по областным спискам, примерно одинаковая: 106 человек делегированы Иркутским областным отделением КПРФ и 100 — региональным отделением партии «Родина». У ЛДПР и «Справедливой России» — 88 и 84 кандидата соответственно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, досрочное голосование состоится в период с 26 августа по 8 сентября (выборы пройдут на 38 избирательных участках, расположенных в труднодоступных и отдаленных территориях). А целом организация и проведение избирательной кампании обойдётся бюджету в 259 млн 800 тыс. рублей.

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