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Украина обвинила Венгрию в проведении «недружественной политики»

Политика

Киев требует от Будапешта объяснений по поводу решения венгерского правительства создать должность министра, ответственного за развитие Закарпатской области

Украина обвинила Венгрию в проведении «недружественной политики»
Цитата из х/ф «Июльский дождь». Реж. Марлен Хуциев. 1967. СССР
Разлад

Киев, 2 августа 2018, 12:09 — REGNUM  Украинский МИД выразил протест в связи с «рядом недружественных шагов официального Будапешта» в отношении Киева. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на правительственном портале Украины.

В документе отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно «евроинтеграционных и евроатлантических устремлений Украины». Также украинское дипломатическое ведомство требует от Будапешта объяснений по поводу решения венгерского правительства создать должность министра, ответственного за развитие Закарпатской области.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в сферу компетенции этого министра «отнесена часть суверенной территории Украины».

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать сближение Украины с Североатлантическим альянсом до тех пор, пока Киев не нормализует ситуацию с нацменьшинствами.

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Политическая жизнь Украины
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