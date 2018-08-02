Глава минздрава Грузии выразил сожаление в связи с легализацией марихуаны

Тбилиси, , 11:55 — REGNUM Легализацию употребления марихуаны путем принятия решения в Конституционном суде Грузии невозможно критиковать, однако оно вызывает сожаление, заявил глава минздрава Грузии Давид Сергеенко в эфире телеканала 1tv.

«Даже в кошмарном сне я не хочу представлять хирурга, педагога или авиадиспетчера, находящегося под воздействием марихуаны», — сказал чиновник.

По его словам, эксперты из научного сообщества до сих пор ведут споры об употреблении наркотического растения, однако у Конституционного суда «оказалось больше экспертизы в этой области», поэтому мнение научного сообщества его не заинтересовало.

Напомним, грузинский суд удовлетворил иск руководителей оппозиционной партии «Гирчи» и отменил им наказание, посчитав, что «употребление марихуаны является правом на свободное развитие личности».

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