Подарки на выборах губернатора Хабаровского края получат не все избиратели

Хабаровск, , 11:58 — REGNUM Жители пяти муниципалитетов Хабаровского края, которые в день выборов губернатора придут на избирательные участки, получат в подарок скидочные карты «Наш выбор — 27», которые дают возможность покупать товары и услуги намного дешевле обычной цены — от 3 до 15 процентов. А остальные районы таких подарков не получат. Курирует проект губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт — он же один из кандидатов на «главное кресло» региона, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Новый проект «Народная карта — Наш выбор-27» представили в краевом министерстве торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. Пластиковая карта даёт право получить скидку от 3 до 15 процентов на различные товары и услуги. Картой можно пользоваться в кафе, магазинах, театрах, супермаркетах, аптеках, ресторанах, а также в двух крупнейших спортивных комплексах региона — «Платинум арена» и «Ерофей».

Проект будет реализован в единый день голосования, 9 сентября 2018 года, на избирательных участках. Курирует проект действующий губернатор и кандидат в губернаторы Вячеслав Шпорт.

Однако, станут счастливчиками далеко не все жители Хабаровского края — проект будет реализован только в пяти центральных муниципалитетах: в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре, В Хабаровском, Комсомольском районах и в районе имени Лазо.

Провинция же — Ванинский, Советско-Гаванский, им. Полины Осипенко, Аяно-Майский, Бикинский, Верхнебуреинский. Вяземский, Николаевский, нанайский и Охотский, Солнечный и Ульчский, а также Тугуро-Чумиканский — как всегда, обойдена вниманием губернатора Шпорта и не получит ничего.

По предварительным подсчетам краевого минпромторга, получат «Народную карту» порядка 365 тыс. жителей региона.

«Важно понимать, что карта имеет социальную направленность, потому что среди ключевых участников магазины, аптеки, учреждения культуры. Тем самым мы зарождаем и создаём новую эпоху, я бы сказал, новую философию ценовой политики в Хабаровском крае и социально ответственного отношения бизнесменов к жителям нашего региона», — сказал на презентации «Народной карты» министр торговли Хабаровского края Николай Крецу.

Сообщается также, что к проекту присоединились уже 52 организации.

«Бизнес поддерживает проект. Современные приложения позволяют не носить карту с собой. Всё легко и просто. Скидки действуют в течение года. «Народная карта» мобильна — житель Переясловки, например, может приехать в Хабаровск и воспользоваться бонусом», — расписал преимущества проекта зампред совета по предпринимательству Хабаровского края Андрей Веретенников.

На презентации «Народной карты» все, конечно, аплодировали. Зампред краевой думы Юрий Матвеев сказал, что такой проект уникален и может служить образцом для других регионов России.

Остается надеяться, что, когда губернаторы других регионов России начнут внедрять опыт своего хабаровского коллеги, они вспомнят точное количество муниципалитетов в регионе, которым руководят. И подарки, особенно накануне выборов, получат все районы — а не те, которые поближе к центру.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года, в единый день голосования, в Хабаровском крае будут выбирать губернатора, мэра дальневосточной столицы Хабаровска, глав муниципальных образований, депутатов местных депутатских собраний.

На пост главы региона претендуют пять кандидатов — действующий губернатор Вячеслав Шпорт, депутат Госдумы (ЛДПР) Сергей Фургал, многодетная мама Анастасия Саламаха (КПРФ), Андрей Петров (Зеленые), Игорь Глухов (СР).