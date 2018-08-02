Россия и Китай проведут ряд встреч до конца 2018 года

Сингапур, , 11:41 — REGNUM РФ и Китайская Народная Республика до конца 2018 года проведут ряд встреч, в том числе на высшем уровне. Об этом сегодня, 2 августа, на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Сингапуре заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы и далее обеспечивать эффективность этих контактов, их результативность и всячески углублять двустороннюю внешнеполитическую координацию», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Сергей Лавров отметил, что рад новой возможности побеседовать с министром иностранных дел КНР и «сопоставить наши оценки происходящего в мире, обсудить двусторонние отношения». Глава МИД РФ добавил, что стратегическое партнёрство между двумя государствами развивается поступательно, напомнив об успешном государственном визите президента РФ Владимира Путина в Китай, а также встрече глав государства «на полях» саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Как сообщили ИА REGNUM в МИД РФ, беседа министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с членом Государственного совета, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И состоялась 2 августа «на полях» мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре. Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также взаимодействия в рамках асеаноцентричных механизмов. Также министры обсудили развитие ситуации вокруг Корейского полуострова.