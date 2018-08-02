В Ярославле подан иск о снятии с выборов секретаря обкома КПРФ Мардалиева

Ярославль, , 11:34 — REGNUM Член партии «Коммунисты России» подала в Ярославской областной суд иск с требованием снять с выборов в областную думу 7 созыва одного из лидеров ярославского отделения КПРФ Эльхана Мардалиева. Об этом Мардалиев рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Безработная 27-летняя жительница Мышкина Эмилия Гаджиева требует снять с выборов в облдуму своего конкурента по 5 избирательному округу депутата областной думы 6 созыва Эльхана Мардалиева.

Она пишет, что у меня выдана справка банком не той формы. Сейчас я поеду в избирательную комиссию для консультации. Уверен, что справки одинаковые выдавались всем кандидатам, которые регистрировались. На основании того, что справка не той формы, Гаджиева делает вывод, что мы находимся в неравных условиях и требует моего снятия с выборов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат облдумы 6 созыва Эльхан Мардалиев.

Одновременно против Эльхана Мардалиева подан иск от партии «Коммунисты России» с целью снятия его с выборов как кандидата по списку КПРФ. Суд назначен на 6 августа.

Ранее областной суд снял с выборов партийный список «Яблока», поданы иски о снятии лидеров КПРФ и «Справедливой России» Александра Воробьева и Анатолия Грешневикова, а также ряда других кандидатов.

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