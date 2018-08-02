Премьер-министр Новой Зеландии побывала в декрете и вернулась к работе

Веллингтон, , 11:33 — REGNUM Шесть недель потребовалось премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн на декретный отпуск после рождения дочери. Она восстановила силы и вернулась к исполнению своих обязанностей, сообщает агентство AFP.

На время ее отсутствия обязанности премьер-министра страны исполнял заместитель, глава МИД Уинстон Питерс — опытный политик, который ранее возглавлял новозеландское правительство.

За шесть недель декрета Ардерн ее заместитель чуть не испортил отношения с Австралией: в конце июля он потребовал от соседнего государства отказаться от своего национального флага, поскольку тот сильно похож на новозеландский. Договориться об очередном примирении с Австралией предстоит Джасинде Ардерн.