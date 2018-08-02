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Премьер-министр Новой Зеландии побывала в декрете и вернулась к работе

Политика

За время ее отсутствия заместитель чуть не втянул страну в конфликт

Веллингтон, 2 августа 2018, 11:33 — REGNUM  Шесть недель потребовалось премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн на декретный отпуск после рождения дочери. Она восстановила силы и вернулась к исполнению своих обязанностей, сообщает агентство AFP.

На время ее отсутствия обязанности премьер-министра страны исполнял заместитель, глава МИД Уинстон Питерс — опытный политик, который ранее возглавлял новозеландское правительство.

За шесть недель декрета Ардерн ее заместитель чуть не испортил отношения с Австралией: в конце июля он потребовал от соседнего государства отказаться от своего национального флага, поскольку тот сильно похож на новозеландский. Договориться об очередном примирении с Австралией предстоит Джасинде Ардерн.

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Новая Зеландия: внутренняя и внешняя политика
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