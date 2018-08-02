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Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 27 военнослужащих

Политика

Военные подозреваются в связях с ФЕТО

Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 27 военнослужащих
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
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Анкара, 2 августа 2018, 11:20 — REGNUM  Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 27 военнослужащих, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 2 августа Anadolu.

Турецкие власти считают ФЕТО террористической организацией, поэтому ее деятельность на территории страны запрещена. Причиной подобного отношения является убежденность Анкары в том, что данная организация виновна в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла неудачная попытка военного путча, организатором которой признан религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, возглавляющий ФЕТО.

Гюлен, проживающий в Соединенных Штатах осудил переворот, отвергнув в нем свое участие. Тем не менее Анкара настаивает на его экстрадиции. Вашингтон пока отвечает отказом.

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Попытка военного переворота в Турции
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