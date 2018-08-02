МИД Ирана вызвал посла Таджикистана в связи с убийством велосипедистов

Тегеран, , 11:14 — REGNUM Посол Таджикистана в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел Ирана для вручения ему ноты протеста в связи с заявлениями Душанбе о возможной причастности Исламской Республики Иран к подготовке террористов, убивших 29 июля в Таджикистане четверых иностранных туристов. Об этом сообщает 2 августа телеканал Press TV.

По сведениям издания, 31 июля руководство МВД Таджикистана обвинило Партию исламского возрождения Таджикистана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нападении и предположило, что лидер нападавших был обучен в Иране. Тегеран немедленно осудил террористическое нападение и выразил готовность помочь Душанбе в расследовании, отметили в МИД Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Дангаринском районе Таджикистана преступники на автомобиле сбили группу велосипедистов из США, Швейцарии и Нидерландов, а затем добили пострадавших с помощью холодного и огнестрельного оружия. В результате атаки террористов погибли четверо человек.

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