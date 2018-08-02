В Аргентине заявили о политической подоплеке нового дела против Киршнер

Буэнос-Айрес, , 11:07 — REGNUM Сторонники бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер заявили о политической подоплеке и сфабрикованных причинах нового расследования против нее и ее окружения, пишет газета La Nación 2 августа.

Депутат Родольфо Тайладе высмеял доказательства предполагаемой коррупции со стороны чиновников Киршнер — ими послужили записи в тетрадях, сделанные шофером одного из высокопоставленных фигурантов дела. Шофер якобы зафиксировал в 8 тетрадях всё, что происходило в его машине: кого, когда и какие суммы взятки он перевозил. Тайладе заявил, что записи сделаны ведущим дело судьей и нынешним главой кабинета министров Аргентины Маркосом Пенья.

«У них есть цель создать дело, чтобы отвлечь внимание от реальности экономического и социального кризиса, который мы переживаем», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа были арестованы пять высокопоставленных чиновников периода президентства супругов Киршнер (2003−2015), в том числе экс-министр федерального планирования Хулио де Видо, и полдюжины бизнесменов. Кристина Киршнер вызвана на допрос 13 августа.

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