Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Несмотря на арест по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства гражданки России Марии Бутиной, Москва все равно добилась своей цели создания раздора в США, пишет Алекс Финли в статье для американского издания Politico.

Автор отмечает, что хотя Бутина стремилась «к развитию отношений с американскими политиками для установления личных» каналов связи, с помощью которых Российская Федерация могла проникать в аппарат принятия решений по вопросам национальной безопасности США для продвижения своей повестки дня, этим цели Кремля не ограничивались. Помимо них, в задачи Москвы входило создание хаоса и раздора в США для ослабления Запада и облегчения продвижения собственной повестки на международной арене.

И эта задача была выполнена, поскольку теперь половина страны кричит о том, что Республиканская партия кишит российскими агентами, тогда как другая называет эти обвинения дезинформацией и преувеличением. В любом случае выгода для России от такого развития ощутима.

Напомним, обвинение в работе на иностранное государство в отношении Бутиной было предъявлено 16 июля. По версии американских правоохранительных органов, она как минимум с 2015 года занималась в США «конспиративной деятельностью» в пользу Москвы, работала в качестве агента официального лица России и «использовала личные связи с гражданином США, имеющим влияние на политику» страны. В случае если ее вина будет доказана, гражданке России грозит до 15 лет лишения свободы. Сама Бутина все обвинения в свой адрес отвергает.

В МИД России заявили, что девушка стала «жертвой антироссийской кампании» и является политзаключённой, а также выразили обеспокоенность относительного, что на ее месте может оказаться любой гражданин России. МИД уже выразил свой протест Госдепартаменту США, потребовав «прекратить произвол» и освободить Бутину.