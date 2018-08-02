В Литву с проверкой прибыла делегация Конгресса США

Вильнюс, , 10:52 — REGNUM В Литву сегодня, 2 августа, прибыла делегация членов Конгресса США под руководством республиканца Хола Роджерса, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Всего прибыло шесть конгрессменов, а примут их на высшем уровне — запланированы встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, главой МИД Линасом Линкявичюсом, членами литовского парламента и другими политиками и чиновниками.

Главной темой обсуждения станет безопасность и «угрозы со стороны России». Отдельными вопросами станет интеграция в НАТО и ЕС Украины и Грузии.

Напомним, ранее Минобороны Литвы объявило, что до 2021 года закупит у США противотанковые комплексы Javelin на сумму в 20 млн евро.