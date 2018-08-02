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Янукович требует встречи с адвокатом по делу о госизмене в Ростове-на-Дону

Политика

Обращение экс-президента Украины к назначенному в Киеве адвокату опубликовано в Facebook

Ростов-на-Дону, 2 августа 2018, 10:53 — REGNUM  Бывший президент Украины Виктор Янукович потребовал встречи от государственного адвоката, назначенного в Киеве, в Ростове-на-Дону. Соответствующее обращение к правозащитнику опубликовал в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк. В документе уточняется, что с Виктором Овсянниковым Янукович хочет согласовать позицию защиты по делу о госизмене.

«Виктор Федорович Янукович передал личное поручение адвокату Виктору Овсянникову, назначенному Центром безоплатной правовой помощи для участия в Оболонском райсуде», — прокомментировал публикацию Сердюк.

В обращении также указан адрес для встречи. Дом расположен на улице Еременко в Ростове-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа по делу Януковича продолжились попытки начать дебаты. По ходатайству прокурора Руслана Кравченко подсудимому был предоставлен государственный адвокат, который присутствовал на заседании вместе с платной защитой Януковича. Госадвокат экс-президента Украины Виктор Овсянников отказался участвовать в судебных дебатах, так как ему необходимо подготовиться и изучить все материалы дела.

Читайте ранее в этом сюжете: Госадвокат Януковича тоже отказался участвовать в судебных дебатах

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Дело Януковича
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