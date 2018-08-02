«И тебя могут похоронить», заявил Лукашенко чиновнику во время уборочной

Минск, , 10:44 — REGNUM Ответственные за уборку зерновых должны приложить максимум усилий, чтобы собрать все «до зернышка», а в будущем году отчитаться о выполненной работе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко одному из чиновников во время уборочной. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

«Ты же доживёшь до следующего года? Но ты особо не зарекайся, а то меня «похоронили» сутки назад, и тебя могут «похоронить», — пошутил белорусский лидер, сославшись на недавний случай распространения недостоверной информации в СМИ.

По его словам, недобросовестные журналисты сообщали о серьезной болезни Лукашенко, а также о том, что вместо него по телевидению выступает двойник. Ранее пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщения СМИ о якобы перенесённом им инсульте.

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