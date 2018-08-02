Киев остался недоволен вмешательством в свои внутренние дела Венгрии

Киев, , 10:37 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины выразило протест против создания Венгрией должности министра, ответственного за развитие украинской Закарпатской области, сообщает 2 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, в МИД Украины был вызван временно поверенный в делах Венгрии на Украине Ласло Пап, которому был предъявлен протест. Киев решительно не согласен со словами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина реализует политику страны-агрессора. МИД Украины заявил, что Венгрия осуществляет «прямое вмешательство во внутренние дела Украины».

Напомним, ранее Орбан заявил, что стремление Украины войти в ЕС «диссонируют с политикой ЕС» и «отражают подходы страны-агрессора». Также правительство Венгрии решило создать должность министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программу развития детских садов Карпатского бассейна.

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