Четверг, 2 Августа 2018 года
11:21:42 МСК

Киев остался недоволен вмешательством в свои внутренние дела Венгрии

Политика

Ранее Будапешт создал должность министра, ответственного за развитие Закарпатской области

Киев, 2 августа 2018, 10:37 — REGNUM  Министерство иностранных дел Украины выразило протест против создания Венгрией должности министра, ответственного за развитие украинской Закарпатской области, сообщает 2 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, в МИД Украины был вызван временно поверенный в делах Венгрии на Украине Ласло Пап, которому был предъявлен протест. Киев решительно не согласен со словами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина реализует политику страны-агрессора. МИД Украины заявил, что Венгрия осуществляет «прямое вмешательство во внутренние дела Украины».

Напомним, ранее Орбан заявил, что стремление Украины войти в ЕС «диссонируют с политикой ЕС» и «отражают подходы страны-агрессора». Также правительство Венгрии решило создать должность министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программу развития детских садов Карпатского бассейна.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ Евросоюза: страны Вышеградской группы по-разному относятся к Украине

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить