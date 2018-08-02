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Парламент Франции принимает законопроект о сексуальном и гендерном насилии

Политика

Текст был одобрен 92 голосами

Парламент Франции принимает законопроект о сексуальном и гендерном насилии
Иллюстрация: Army.mil
Домогательства

Париж, 2 августа 2018, 10:42 — REGNUM  Парламент Франции принял в среду вечером, 1 августа, законопроект о сексизме и сексуальном насилии, который был согласован с Сенатом, сообщает газета 20 minutes.

Текст был одобрен 92 голосами. Никто не голосовал против, но восемь депутатов воздержались.

Законопроект направлен на усиление репрессий в отношении изнасилований и сексуальных надругательств над несовершеннолетними, продление срока исковой давности и усиление мер за сексуальное или моральное преследование.

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Политическая жизнь Франции
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