Ямальский «пьяный мэр» в отставку не собирается

Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, , 10:42 — REGNUM Главу города Губкинский Сергея Бурдыгина ждёт суд за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Информация о попавшемся в нетрезвом виде мэре ямальского города обсуждается в местных СМИ с 30 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сперва в мэрии и полиции Губкинского старались избежать разговора на данную тему. Но нашлись инсайдеры. По словам собеседников Znak.com, врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов дал понять Сергею Бурдыгину, что «любимчиков» среди глав нет. Якобы намекая, что мэру Губкинского многое сходило с рук ранее как соратнику и однокурснику прежнего губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина.

По версии источника Ura.ru, Сергей Бурдыгин уже 30 июля получил выговор. А по линии ГИБДД его ждёт лишение водительских прав.

Спустя сутки в интервью информационному агентству «Новый день» Сергей Бурдыгин признался в произошедшем и сообщил, что ситуация неоднозначна. В отставку он не собирается и ждёт суда, который состоится 3 августа.

По сведениям «ЯмалPRO», Сергей Бурдыгин 29 июля, когда попался пьяным дорожным полицейским, был на рыбалке с друзьями. И, как подозревает источник ямальского агентства, главу Губкинского могли нарочито остановить по наводке.

Отмечается, что за время мэрства Сергея Бурдыгина с октября 2015 года к нему накопилось множество вопросов по реализации программы переселения из аварийного и ветхого жилья, расселения погорельцев из деревянных домов, опять же ему напоминают упущенные проблемы аварийной школы № 4 на 900 учеников, которая затрещала по швам всего после десяти лет эксплуатации.

Эксперты, которые предрекают Сергею Бурдыгину скорую отставку, сходятся на том, что ещё до официальных выборов главы региона депутатами Заксобрания ЯНАО врио губернатора Дмитрий Артюхов сверстал примерный список мэров, которые уйдут в отставку. Причём Артюхов в своих кадровых решениях уже продемонстрировал курс на омоложение «команды Кобылкина».

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