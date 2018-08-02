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Правозащитники: Турция закрывает глаза на преступления в Африне

Политика

Правозащитники утверждают, что с момента оккупации Африна турецкими военными на местных жителей обрушился целый спектр нарушений в области прав человека

Анкара, 2 августа 2018, 10:40 — REGNUM  Правозащитная организация Amnesty International обвинила вооруженные силы Турции в попустительстве при нарушении прав человека в сирийском Африне, сообщает 2 августа Al Arabia.

Правозащитники утверждают, что с момента оккупации Африна турецкими военными на местных жителей обрушился целый спектр нарушений в области прав человека.

«Эти нарушения включают в себя произвольные задержания, исчезновения людей, конфискацию имущества и акты мародерства. Турция на все это закрывает глаза», — отмечают эксперты Amnesty International.

Напомним, вооруженные силы Турции провели операцию «Оливковая ветвь», целью которой было противодействия Отрядам народной самообороны, состоящим преимущественно из сирийских курдов, размещающихся у сирийско-турецкой границы. В результате чего часть территории страны была оккупирована.

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Военная операция Турции «Оливковая ветвь» в Сирии
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