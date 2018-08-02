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Тунис предоставит визы шахматистам из Израиля для участия в ЧМ-2019 – СМИ

Политика

FIDE ультимативно потребовала принять юных участников Израиля

Тунис, 2 августа 2018, 10:27 — REGNUM  Власти Туниса выразили готовность принять юных шахматистов из Израиля на детско-юношеском чемпионате мира по шахматам — 2019, пишет газета The Jerusalem Post.

В конце июля Международная федерация шахмат (FIDE) направила письмо в адрес руководства Туниса, в котором сообщила, что страна потеряет право проведения турнира, если продолжит политику дискриминации граждан Израиля. FIDE потребовала предоставить визу 7-летней израильской шахматистке Лиэль Левитан и другим членам сборной Израиля.

Также в федерации потребовали предоставить письменные гарантии того, что визы юным шахматистам будут выданы.

Добавим в июле 2018 года Тунис и ОАЭ лишились права на проведение международных турниров по дзюдо из-за дискриминации израильтян.

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Шахматы
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