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Комиссия по установлению истины заявила о 295 погибших в Никарагуа

Политика

Это число противоречит заявлением как властей, так и оппозиции

Манагуа, 2 августа 2018, 10:25 — REGNUM  265 человек погибли в Никарагуа с начала протестов, заявила Комиссия по установлению истины, расследующая внутренний конфликт в центральноамериканской стране, передает немецкий телеканал N-TV 2 августа.

Это число отличается от данных, которые предоставляют правозащитники и их оппоненты в лице правительства. Никарагуанский центр по правам человека заявлял, что за три месяца беспорядков погибли более 350 человек. По версии правительства — 195.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Никарагуа Даниэль Ортега не согласен на требование оппозиции уйти в отставку и организовать досрочные выборы, заявляя о финансировании протестующих из США. Переросшие в вооруженные столкновения протесты начались в Никарагуа в апреле этого года.

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