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В Иране вновь вспыхнули акции протеста

Политика

Наряду с экономическими лозунгами оппозиция требовала отставки Хаменеи

В Иране вновь вспыхнули акции протеста
Иван Шилов © ИА REGNUM
Поддержка мятежа в Иране

Тегеран, 2 августа 2018, 09:57 — REGNUM  В Иране вновь начались акции протеста, вызванные тяжелой экономической ситуацией в стране, сообщает 2 августа Al Arabia.

Во время манифестации также раздавались политические лозунги с призывом к высшему руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи покинуть свой пост. Кроме того, протестующие требовали прекратить военные операции исламской республики в Сирии.

Напомним, внутренняя ситуации в Иране осложняется противоречиями с США, вышедшими из ядерного соглашения, что сулит Тегерану введением новых экономических санкций.

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