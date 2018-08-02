В Иране вновь вспыхнули акции протеста

Тегеран, , 09:57 — REGNUM В Иране вновь начались акции протеста, вызванные тяжелой экономической ситуацией в стране, сообщает 2 августа Al Arabia.

Во время манифестации также раздавались политические лозунги с призывом к высшему руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи покинуть свой пост. Кроме того, протестующие требовали прекратить военные операции исламской республики в Сирии.

Напомним, внутренняя ситуации в Иране осложняется противоречиями с США, вышедшими из ядерного соглашения, что сулит Тегерану введением новых экономических санкций.

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