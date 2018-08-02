Япония продолжит разъяснять РФ свою позицию по размещению новых ПРО США

Токио, 2 августа 2018, 09:56 — REGNUM Японское правительство и далее намерено разъяснять России свою позицию по планируемому размещению на территории страны новых комплексов противоракетной обороны Соединённых Штатов. Об этом сегодня, 2 августа, на традиционной пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.
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«Мы продолжим спокойное разъяснение по этому вопросу», — подчеркнул Суга.
Генеральный пресс-секретарь правительства также надеется, что позиция Японии по Aegis Ashore также будет детально изложена российской стороне на предстоящем осенью Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Напомним, после переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в рамках министерской встречи в Москве в формате «2+2», которая состоялась 31 июля, министр обороны Ицунори Онодэра призвал Россию не бояться системы ПРО Японии, заявив, что она является полностью оборонительной и не представляет никакой угрозы для России.
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Как сообщало ИА REGNUM, решение разместить на своей территории элементы системы ПРО Aegis Ashore власти Японии приняли в декабре 2017 года. Два американских комплекса ПРО будут размещены в префектурах Акита и Ямагути к 2023 году. Расходы страны на покупку у США Aegis Ashore составят примерно $2,4 млрд. Против такого наращивания противоракетной обороны со стороны Токио выступают Россия и Китай.
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