El País: ЕС пытается предотвратить в Испании итальянский сценарий

Брюссель, , 09:47 — REGNUM Еврокомиссия демонстрирует свою солидарность с Испанией перед лицом волны нелегальной миграции, захлестнувшей испанское побережье. Это делается для того, чтобы избежать роста правых настроений в стране, как это случилось в Италии, которая почувствовала себя брошенной Европейским союзом (ЕС), пишет газета El País.

Марокко также нуждается в дополнительной поддержке, поскольку его правительство обеспокоено кажущимся европейским равнодушием на фоне увеличения счетов за усиленную охрану североафриканского побережья.

Утром 1 августа глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер позвонил премьер-министру Испании Педро Санчесу, чтобы выразить поддержку. «Я заверил Санчеса, что Испания и Марокко могут рассчитывать на полную поддержку комиссии», — написал Юнкер в Twitter.

В направленном Санчесу днем ранее письме он объявил о своем намерении увеличить финансирование Марокко в дополнение к €55 млн, о выделении которых было заявлено в начале июля. Европейский комиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос направится 3 августа в Испанию, и его поездка, вероятно, совпадет с предоставлением экстренной помощи Гражданской гвардии Испании.

Комиссар проверит в Мадриде текущую ситуацию в сфере поддержки мигрантов, которая испытывает перегрузку из-за резкого увеличения числа прибывающих, превратившего Западное Средиземноморье в главные ворота незаконного проникновения в Европу.

Число прибывающих этим путем нелегалов удвоилось в 2017 году, а за первое полугодие 2018 показатель вновь вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев в Испанию прибыли нелегально 14 700 человек. Это число блекнет на фоне кризиса 2015 года, когда через Восточное Средиземноморье, Турцию и Грецию в Европу прибыл миллион мигрантов.

В случае с Западным Средиземноморьем может возникнуть структурный и продолжительный кризис, как недавно на маршруте Ливия — Италия. Брюссель во что бы то ни стало хочет предотвратить развитие событий по итальянскому сценарию, где министр внутренних дел Маттео Сальвини запретил принимать судна с мигрантами. Еврокомиссия приняла к сведению финансовые и материальные потребности, которые обозначили власти Марокко и передали в Брюссель через Педро Санчеса.

Брюссель настоятельно призвал страны ЕС ускорить поступление вкладов в доверительный фонд для Северной Африки, чтобы оказать помощь Марокко. Как сообщало ИА REGNUM, в письме Педро Санчесу Жан-Клод Юнкер признался, что у ЕС недостаточно средств, чтобы остановить миграцию с берегов Африки.

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