Адвокат Бутиной назвал её арест опасным прецедентом

Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Дело арестованной в США гражданки России Марии Бутиной является опасным прецедентом. Об этом её адвокат Роберт Нил Дрисколл рассказал 2 августа в интервью RT.

По его словам, обвинить в тайной деятельности против США могут, к примеру, китайских предпринимателей. Дело в том, что в Китае нет достаточно чёткого разделения на частный и государственный бизнес. С точки зрения властей США, каждый бизнесмен, вероятно, работает на госпредприятие, а следовательно, по приезде в США попадает в поле зрения властей.

На сегодняшний день широко обсуждается ситуация с таможенными пошлинами. Если, например, китайский бизнесмен будет выражать мнение на этот счет на общественно-политическом мероприятии в США, его, как и Бутину, могут назвать агентом правительства и обвинить в тайной деятельности против США, пояснил Дрисколл.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США обвиняют задержанную в июле Марию Бутину в работе иностранным агентом без регистрации при минюсте США и соответствующем сговоре. Роберт Нил Дрисколл отмечает, что обвинения не имеют как такового отношения к шпионажу, хотя в СМИ ситуация подается именно таким образом.

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