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Катар инвестирует 500 млн долларов США в развитие туризма в Индонезии

Политика

Катар стремится инвестировать в развитие ряда приоритетных туристических направлений в Индонезии

Джакарта, 2 августа 2018, 09:39 — REGNUM  Катар инвестирует 500 млн долларов США в развитие туризма в Индонезии, особенно в пять приоритетных туристических направлений, сообщает Antaranews.

Это обязательство было заключено в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного генеральным директором катарского инвестиционного органа шейхом Абдуллой бен Мухаммедом бин Саудом Аль-Тани с министром-координатором министерства по морским делам Индонезии Лухут Бинсар Панджайтаном.

«Мы подписали инвестиционное соглашение на сумму 500 млн долларов США, чтобы начать строительство пятизвездочного отеля в Мандалике», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

Катар стремится инвестировать в развитие ряда приоритетных туристических направлений в Индонезии. Пять туристических направлений — озеро Тоба, Баньюванги, Лабуан Бахо, Боробудур и Мандалика.

Помимо туристического сектора страны Ближнего Востока хотят инвестировать в сельское хозяйство и рыболовство в Центральном Калимантане.

Шейх Абдулла бин Мохаммед бин Сауд возлагает большие надежды на дальнейшее сотрудничество. «Планы Индонезии по строительству и развитию индустрии туризма — это прекрасная возможность для нас укрепить наш инвестиционный портфель по всему миру, особенно в сфере туризма», — заявил он.

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Внешняя политика Индонезии
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