Индию интересуют нефть, газ и алмазы Якутии

Якутск, , 09:32 — REGNUM Индия намерена сотрудничать с Якутией в сферах промышленности, торговли, туризма, культуры, образования, фармацевтики. Об этом заявил полномочный посол Индии в РФ Панкадж Саран, назвав при этом приоритетными направления взаимодействия с республикой добычу алмазов и нефтегазовую отрасль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Побывать в Якутии было моей мечтой, — цитирует Панкаджа Сарана News.Ykt.ru. — Республика, будучи самым крупным регионом страны, представляет большой интерес для Индии в плане взаимовыгодного сотрудничества».

Главной целью посещения Якутии посол Индии в РФ назвал укрепление этого сотрудничества. В рамках визита Панкадж Саран встретился с врио главы Якутии Айсеном Николаевым и пригласил его посетить Индию. Он также заверил, что Индия заинтересована в развитии Дальнего Востока, отметив, что пока в этом направлении сделаны только первые шаги.

Исполняющий обязанности министра внешних связей Якутии Гаврил Кириллин подчеркнул, что объём внешней торговли Якутии с Индией растёт из года в год. В Якутии индийский бизнес представлен компаниями в сфере промышленности, на ювелирном и фармацевтическом рынках.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре посетить Индию намерен президент России Владимир Путин. Подготовка к этому визиту уже началась. Эту запланированную поездку уже назвал ключевым событием в контексте двусторонних отношений Индии и России.