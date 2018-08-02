Шесть кандидатов в воронежские губернаторы прошли регистрацию

Воронеж, , 09:29 — REGNUM Шесть человек, представивших пакет документов для прохождения регистрации в качестве кандидатов в губернаторы Воронежской области, допущены до участия в выборах. Накануне, 1 августа, на заседании областной избирательной комиссии пяти кандидатам вручили соответствующие удостоверения, сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме.

Пакет документов в областную избирательную комиссию в срок представили врио губернатора Александр Гусев («Единая Россия»), Николай Воронин (КПРФ), Аркадий Минаков («Родина»), Виталий Климов («Справедливая Россия»), Игорь Перевезенцев (Партия роста) и Олег Бурцев (ЛДПР). Два выдвинутых кандидата — Сергей Муштенко («Яблоко») и Юрий Слепченко (Казачья партия) пакет документов для прохождения регистрации не принесли.

Александр Гусев получил удостоверение кандидата в депутаты 27 июля. Олег Бурцев, Николай Воронин, Виталий Климов, Аркадий Минаков, Игорь Переверзенцев получили статус зарегистрированных кандидатов 1 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Воронежской области назначены на единый день голосования 9 сентября. В последний раз выборы главы региона проходили в 2014 году. Явка тогда составила 56,21%, победил Алексей Гордеев. После его перехода на пост полпреда президента в ЦФО (а позже — на пост вице-премьера правительства РФ) в декабре 2017 года исполняющим обязанности назначен Александр Гусев, до этого занимавший пост мэра Воронежа.

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