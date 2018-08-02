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Узбекистан упростил иностранцам получение вида на жительство

Политика

Получить вид на жительство в Узбекистане смогут те иностранцы, кто вложил в экономику страны сумму, составляющую не менее $200 тыс

Ташкент, 2 августа 2018, 09:28 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом упростил процедуру получения вида на жительство в республике иностранным гражданам, а также дал им право выступать учредителями предприятий с иностранными инвестициями. Об этом сообщает официальная газета правительства и парламента страны «Народное слово».

«Одобрить предложение об отмене требования по обязательному участию иностранного юридического лица в качестве участника предприятия с иностранными инвестициями», — гласит текст указа.

Также согласно документу, получить вид на жительство в Узбекистане смогут те иностранцы, кто вложил в экономику страны сумму, составляющую не менее 8,5 тыс. минимальных зарплат (порядка $200 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов пригласил иностранных инвесторов открывать в республике частные школы. По его мнению, конкуренция на рынке частных школ будет повышать качество образования в стране.

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