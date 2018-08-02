Израиль прекращает поставки топлива в сектор Газа

Тель-Авив, , 09:16 — REGNUM Власти Израиля прекращают поставки нефти и газа в сектор Газа под предлогом запуска палестинцами в сторону еврейского государства горящих шаров, сообщает 2 августа Al Arabia.

«Решение было принято в связи с продолжающимся террором горящих воздушных шаров, отправляемых через границу», — говорится в заявлении министра обороны Израиля Авигдора Либермана.

Напомним, в конце марта 2018 года в секторе Газа начались массовые акции протеста, вызванные переносом американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе столкновений израильские военные убили свыше сотни палестинцев.

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