Глава МИД Индонезии:защита прав человека в рамках АСЕАН должна быть усилена

Сингапур, , 09:18 — REGNUM Межправительственной комиссии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по правам человека (AICHR) было предложено продвигаться вперед в выполнении своего мандата по поощрению и защите прав человека в АСЕАН. Это подтвердила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на совещании министров иностранных дел стран АСЕАН в Сингапуре, сообщает МИД Индонезии.

«Межправительственная комиссия АСЕАН по правам человека является неотъемлемой частью процесса развития сообщества АСЕАН», — заявила Ретно Марсуди.

Орган по правам человека был создан министрами иностранных дел АСЕАН в 2009 году в соответствии со статьей 14 Устава Ассоциации.

В 2012 году Межправительственная комиссия АСЕАН по правам человека подготовила Декларацию прав человека в АСЕАН.

Декларация включают в себя свободу выражения мнения, принципы борьбы с пытками, торговлей людьми, права трудящихся-мигрантов, инвалидов, женщин и детей, право на образование, право на чистую воду и санитарию, окружающую среду и т. д.

На совещании министров иностранных дел глава МИД Индонезии призвала Межправительственную комиссию по правам человека принять три основных положения:

Комиссия должна иметь возможность озвучивать свою позицию и рекомендации по вопросам прав человека АСЕАН;

Комиссия должна все чаще привлекать партнеров внутри и за пределами региона к реализации своих приоритетных программ;

Комиссия должна укрепить свой мандат в области защиты прав человека.