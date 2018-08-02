США: Иран готовится к масштабным военным учениям

Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Власти Соединенных Штатов заявили о том, что Иран готовится к проведению широкомасштабных военных учений, сообщает 2 августа Al Arabia.

Военные США зафиксировали активность иранского флота в Ормузском проливе, подчеркнув, что будут наблюдать за происходящим, дабы гарантировать свободу судоходства в международных водах.

Напомним, натянутые отношения между США и Ираном стали еще сложнее после того, как главой Белого дома стал Дональд Трамп, отменивший в мае 2018 года ядерную сделку, что сулит исламской республике введение новых санкций.

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