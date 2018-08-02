NDI: На президентских выборах в Грузии может победить кандидат от ЕНД

Тбилиси, , 09:00 — REGNUM На очередных президентских выборах в Грузии победу может одержать кандидат от «Единого национального движения». Такое заключение можно сделать, проанализировав результаты последних исследований общественного мнения, проведенных по заказу американской организации NDI, если учесть, что правящая партия «Грузинская мечта» из своих рядов кандидата не выдвинет.

По данным обнародованных NDI результатов опроса, если президентские выборы в Грузии состоятся завтра, то участие в них примут лишь 59% респондентов, а 41% участвовать не будет. При этом 20% опрошенных уже решили, за кого будут голосовать, 74% — еще не решили, а остальные не знали ответа на вопрос или отказались отвечать на него.

Респондентам предложили выбрать желанного кандидата из списка, в который был внесен и действующий президент Георгий Маргвелашвили. По данным исследования, за кандидата от «Грузинской мечты» проголосуют 12%, за кандидата от ЕНД — 10%, за Георгия Маргвелашвили — 6%, за Давида Бакрадзе (от «Европейской Грузии») — 6%, за лидера Лейбористской партии Шалву Нателашвили — 4%.

Среди тех, кто уже принял решение об участии выборах, за кандидата от «Грузинской мечты» будут голосовать 14%, за кандидата от ЕНД — 12%, за Давида Бакрадзе — 7%, за Георгия Маргвелашвили — 6%, за Шалву Нателашвили — 5%.

Результаты очередного опроса общественного мнения представители тбилисского офиса NDI обнародовали 1 августа.

Напомним, что ранее председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что, по его мнению, правящая партия на этих президентских выборах выдвигать своего кандидата не должна. Такую позицию он объяснил стремлением упрочить грузинскую демократию. Он также сообщил, что правящая партия должна на этих выборах поддержать достойного независимого кандидата, а если такового не окажется, предоставить поле борьбы оппозиции. После этого заявления аналогичные мнения высказали и другие лидеры «Грузинской мечты». Между тем в СМИ муссируется информация о том, что независимым кандидатом, которого на выборах поддержит «Грузинская мечта» и которому поможет занять пост президента Грузии, является независимый депутат Саломе Зурабишвили. Ради этой цели она, согласно той же информации, уже подала заявление с отказом от гражданства Франции.