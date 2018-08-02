Во имя традиций: власти Чили готовят к переименованию Остров Пасхи

Сантьяго, , 08:59 — REGNUM Указ, ускоряющий процесс возможного переименования Острова Пасхи, подписал президент Чили Себастьян Пиньера. Об этом глава государства объявил в эфире телеканала 24 Oras.

Группа депутатов подготовила законопроект о внесении поправок в чилийскую конституцию и замену названия Острова Пасхи на Рапа-Нуи. Указ Пиньеры ускоряет процесс рассмотрения документа. По его словам, новое название будет отражать «тысячелетнюю историю» острова и его «поразительные традиции».

Ранее были установлены новые правила посещения острова туристами. Ради сбережения местной экосистемы туристам не позволено оставаться на нем дольше 30 дней.

Остров Пасхи, принадлежащий Чили с 1888 года, получил мировую известность благодаря моаи — каменным изображениям людей. Остров получил название Рапа-Нуи («Большой Рапа») от таитянских мореплавателей. Так они отличали его от другого острова, Рапа-Ити («Малый Рапа»), который находится на 650 км южнее Таити.

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