Благодарный Трамп «с нетерпением» ждёт новой встречи с Ким Чен Ыном

Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил благодарность председателю Трудовой партии КНДР Ким Чен Ыну за отправку на родину останков американских солдат, погибших в Корейской войне и сообщил, что надеется на скорую встречу с северокорейским лидером. Об этом Трамп написал 2 августа в своём Twitter.

«Благодарю вас, председатель Ким Чен Ын, за то, что вы сдержали слово и начали отправку на родину останков наших родных и близких, пропавших без вести и павших в бою. Не удивлён вашим поступком. Я благодарен вам за любезное письмо и с нетерпением жду встречи в ближайшее время», — написал Трамп.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1024879317577285632

Как сообщало ИА REGNUM, останки 50 солдат армии США были перевезены утром 27 июля из северокорейского города Вонсан на базу «Осан» ВВС США в Южной Корее. После возвращения в США в течении месяца останки будут проходить судебно-медицинскую экспертизу на Гавайях.

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