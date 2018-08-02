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Активисты США выразили недовольство удалением своих страниц в Facebook

Политика

«Российское вмешательство» коснулось американских антирасистов

Вашингтон, 2 августа 2018, 08:54 — REGNUM  Сторонники американской организации, выступающей против превосходства белой расы, выразили недовольство тем, что их связали с так называемым «российским вмешательством» и удалили страницы в Facebook, сообщает агентство Associated Press.

В предстоящие выходные активисты готовили акцию в Вашингтоне, однако столкнулись с тем, что в соцсети удаляют их страницы «в связи с впечатлениями, что за ними стоят российские боты», а также по причине «скоординированной деятельности по распространению недостоверной информации».

Что именно подразумевают в Facebook под такими формулировками, противники превосходства белой расы разобраться не смогли, однако выразили очевидное: вся их деятельность оказалась запятнана нелепыми предположениями.

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