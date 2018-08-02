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Венесуэла направила ноту протеста из-за высказываний главы перуанского МИД

Политика

Венесуэла посоветовала Перу заняться решением своих проблем, вместо того чтобы вмешиваться в дела другого государства

Каракас, 2 августа 2018, 08:51 — REGNUM  1 августа Венесуэла направила ноту протеста министерству иностранных дел Перу из-за оскорбительных высказываний его главы Нестора Пополисио. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Венесуэлы.

Венесуэла отвергает любые заявления, которые не соответствуют объективности и нейтральности, а также не обладают надлежащим моральным качеством, говорится в тексте. Любые обвинения в адрес Венесуэлы в нарушении прав человека безрассудны, учитывая сомнительный опыт Перу, где существуют систематические репрессии против студентов, а женщины страдают от насилия. Каракас осуждает интервенционистскую политику правительства Перу, которая не соответствует традициям ее героического народа, и призывает его уделять больше времени и ресурсов для решения внутренних проблем. Венесуэла приглашает Перу поспособствовать установлению конструктивных отношений между конституционными правительствами.

Ранее министр Пополисио заявил, что Перу совместно с группой стран готовит жалобу в Международный уголовный суд против правительства Николаса Мадуро в связи с нарушением прав человека в Венесуэле.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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