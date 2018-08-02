В Москве арестован гендиректор компании «Ивастрой»

Москва, , 08:40 — REGNUM Савеловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу одного из топ-менеджеров Urban Group, генерального директора «Ивастроя» Андрея Пучкова. Об этом говорится в картотеке на сайте суда.

Отмечается, что Пучков арестован в связи с уголовным делом о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — цитирует ТАСС запись в картотеке.

Напомним, ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что СКР возбудил в отношении руководства строительной компании OOO «Ивастрой», входившей в состав Urban Group, уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).