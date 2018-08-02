Четверг, 2 Августа 2018 года
09:47:17 МСК

В Москве арестован гендиректор компании «Ивастрой»

Политика

Арест связан с уголовным делом о злоупотреблении полномочиями

Москва, 2 августа 2018, 08:40 — REGNUM  Савеловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу одного из топ-менеджеров Urban Group, генерального директора «Ивастроя» Андрея Пучкова. Об этом говорится в картотеке на сайте суда.

Отмечается, что Пучков арестован в связи с уголовным делом о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — цитирует ТАСС запись в картотеке.

Напомним, ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что СКР возбудил в отношении руководства строительной компании OOO «Ивастрой», входившей в состав Urban Group, уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить