Одной из тем российско-индонезийского бизнес-форума станет пальмовое масло

Джакарта, , 08:29 — REGNUM Третий фестиваль Индонезии в Москве в 2018 году начнется с индонезийско-российского бизнес-форума по инфраструктуре, туризму, энергетике, промышленности и транспорту, который состоится сегодня, 2 августа, в Центре международной торговли в Москве, сообщает Antaranews.

В бизнес-форуме примут участие около 500 предпринимателей, как из России, так и из Индонезии.

Инфраструктура, поддерживающая туризм, станет основным направлением деятельности бизнес-форума. Однако другие секторы также будут обсуждаться на форуме: энергетика, транспорт и пальмовое масло.

Посол Индонезии в Российской Федерации, аккредитованный в Республике Беларусь, Вахид Судрияди, заявил, что реализация предыдущего фестиваля оказала значительное влияние на Индонезию. Он надеется, что это третье мероприятие еще больше укрепит сотрудничество между Индонезией и Россией.

В июне 2018 года Россия заявила о намерении противостоять черной кампании против продуктов из пальмового масла, проводимой Европейским союзом. Стороны согласились увеличить торговлю сельскохозяйственными товарами, а именно пальмовым маслом из Индонезии и пшеницей из России.

«Мы не проводим черную кампанию, как любая другая европейская страна», — заявила посол России в Индонезии Людмила Воробьева.

По словам посла, Россия гарантирует отсутствие тарифных барьеров для импорта продуктов из пальмового масла. Кроме того, сотрудничество также включает в себя другие индонезийские сельскохозяйственные товары, такие как каучук, какао, кофе и чай.