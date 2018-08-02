Четверг, 2 Августа 2018 года
09:46:35 МСК

В Сингапуре Лавров проведет переговоры с главой МИД Ирана – СМИ

Политика

У российского министра будет насыщенный график переговоров

Сингапур, 2 августа 2018, 08:17 — REGNUM  Среди запланированных переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова есть встреча с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, сообщил 2 августа РИА Новости источник в российской делегации.

По его словам, Лавров также проведет встречи с главами внешнеполитических ведомств Сингапура, КНР, Южной Кореи, Филиппин и других стран.

Добавим, российский министр прибыл в Сингапур на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) накануне. Он примет участие в министерской встрече Россия-АСЕАН, совещании глав МИД стран-участниц Восточноазиатского саммита и других мероприятиях. Ранее стало известно, что встреча Лаврова с госсекретарем США не состоится.

Читайте также: Встречи Лаврова и Помпео в Сингапуре не будет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
АСЕАН
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить