В Сингапуре Лавров проведет переговоры с главой МИД Ирана – СМИ

Сингапур, , 08:17 — REGNUM Среди запланированных переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова есть встреча с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, сообщил 2 августа РИА Новости источник в российской делегации.

По его словам, Лавров также проведет встречи с главами внешнеполитических ведомств Сингапура, КНР, Южной Кореи, Филиппин и других стран.

Добавим, российский министр прибыл в Сингапур на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) накануне. Он примет участие в министерской встрече Россия-АСЕАН, совещании глав МИД стран-участниц Восточноазиатского саммита и других мероприятиях. Ранее стало известно, что встреча Лаврова с госсекретарем США не состоится.

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