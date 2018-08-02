Эр-Рияд арестовал двух женщин, протестующих против несуществующего запрета

Эр-Рияд, , 08:14 — REGNUM Власти Саудовской Аравии арестовали двух известных активисток, сражающихся за права женщин, сообщает 2 августа Al Jazeera.

«Аресты Самар Бадави и Нассима аль-Садах свидетельствуют о том, что власти Саудовской Аравии рассматривают инакомыслие как угрозу для своего авторитарного правления», — отметила директор Human Rights Watch по Ближнему Востоку Сара Ли.

Напомним, за последние месяцы в целом ряде СМИ появлялась информация об арестах активистов в Саудовской Аравии, протестующих против запрета на вождения автомобилей для женщин. Однако подобный запрет в королевстве был недавно снят.

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