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Эр-Рияд арестовал двух женщин, протестующих против несуществующего запрета

Политика

Парадокс: В Саудовской Аравии женщины уже имеют право на вождение автомобиля, но, по данным некоторых СМИ, в королевстве арестовывают женщин, протестующих против запрета на вождение для женщин

Эр-Рияд арестовал двух женщин, протестующих против несуществующего запрета
Steve Evans
В паранже

Эр-Рияд, 2 августа 2018, 08:14 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии арестовали двух известных активисток, сражающихся за права женщин, сообщает 2 августа Al Jazeera.

«Аресты Самар Бадави и Нассима аль-Садах свидетельствуют о том, что власти Саудовской Аравии рассматривают инакомыслие как угрозу для своего авторитарного правления», — отметила директор Human Rights Watch по Ближнему Востоку Сара Ли.

Напомним, за последние месяцы в целом ряде СМИ появлялась информация об арестах активистов в Саудовской Аравии, протестующих против запрета на вождения автомобилей для женщин. Однако подобный запрет в королевстве был недавно снят.

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