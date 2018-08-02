За пиратство на море в Индии могут ввести смертную казнь

Нью-Дели, , 08:04 — REGNUM В Индии за пиратство на море могут ввести высшую меру наказания. Законопроект, который предусматривает для лиц, причастных к морскому пиратству, пожизненное заключение или смертную казнь, сегодня, 2 августа, одобрило правительство Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

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Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение безопасности и охраны морских грузоперевозок Индии, включая безопасность членов экипажей индийских судов.

«Цель законопроекта состоит в том, чтобы обеспечить необходимую правовую основу для судебного преследования лиц за преступления, связанные с пиратством», — сказал источник.

Добавим, что в последнее время в Индийском океане было совершено несколько нападений на торговые суда. Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года пираты захватили команду индийского сухогруза на берегу в штате Галмундуг у берегов Сомали. Девять моряков были освобождены силами безопасности этой африканской республики.

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