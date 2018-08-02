Обвинение генсека ОДКБ в Армении ставит под удар репутацию блока – СМИ

Москва, , 08:04 — REGNUM Судебное преследование в Армении генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова может негативно сказаться на отношениях республики с партнерами по блоку и ставит под удар репутацию всей организации, передает 2 августа «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к структурам ОДКБ.

Сначала Хачатуров был опрошен по делу об узурпации власти, однако вскоре против него выдвинули обвинения по ст. 300.1 Уголовного кодекса Армении. К такому повороту событий оказались неготовыми в Москве, а сам факт того, что Ереван не поставил в известность партнеров по ОДКБ к готовящимся действиям, вызвал сильное раздражение.

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Осведомленный источник не стал исключать, что «попытка очернить Хачатурова и всю организацию инспирирована внерегиональными игроками».

В настоящее время стороны находятся в замешательстве, а вопрос о возможной кадровой замене может решиться только в ноябре, когда соберется высший орган ОДКБ — Совет коллективной безопасности (в него входят главы государств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана).

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