Киев отказался менять Владимира Рубана по формуле «один на двоих»

Киев, , 08:03 — REGNUM Украинская власть отказалась менять главу центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана на двух украинских пленных из Донецкой Народной Републики (ДНР), заявил адвокат Рубана Валентин Рыбин, сообщает 2 августа «Страна.ua».

По его словам, защита Рубана предложила Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ), службе безопасности Украины (СБУ) и президенту Украины Петру Порошенко обменять подсудимого по формуле «один на двоих», однако украинские власти отказались от сделки.

Напомним, Владимира Рубана ГПУ обвиняет в государственной измене и попытке государственного переворота. Следствие утверждает, что Рубан якобы вез оружие из ДНР с целью убить Порошенко. Позже в связи с этим делом была арестована депутат Верховной рады Надежда Савченко.

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