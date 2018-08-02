Выборы в гордуму Екатеринбурга: пенсионерке не засчитали ни одной подписи

Екатеринбург, , 07:52 — REGNUM В Екатеринбурге пенсионерка Татьяна Знак не сможет продолжить борьбу за мандат депутата городской думы. Избирком не засчитал ей ни одной подписи, заявила она на своей странице в Facebook, приложив скан официального документа.

Как следует из скана, всего пенсионерка собрала 335 подписей. И ни одной из них не засчитали.

Женщина баллотировалась по 18-му одномандатному округу. Документы на регистрацию сдала 25 июля. А 28-го в избиркоме ей заявили, что все 335 подписей будут признаны недействительными.

При этом проблема, как выяснилось, не в качестве подписей, которые женщина собирала лично, а в шапке подписного листа. Оттуда пенсионеркой было убрано слово «работающий». Это и стало для комиссии основанием забраковать подписные листы целиком.

Напомним, выборы в гордуму пройдут 9 сентября.