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Катар отверг обвинение в запрете хаджа для своих граждан

Политика

Доха обвинила Саудовскую Аравию в политизации религиозных вопросов

Доха, 2 августа 2018, 07:56 — REGNUM  Власти Катара отвергли обвинение в том, что запрещают жителям государства участвовать в паломничестве к святым местам, сообщает 2 августа Al Jazeera.

Министерство по делам религий Катара выразило сожаление, что хадж, являющийся одним из столпов ислама, используется в политических целях.

Ежегодное паломничество начнется 19 августа и власти страны намерены устранить все препятствия, мешающие своим гражданам его совершить.

Напомним, отношения между Катаром и Саудовской Аравией, контролирующей святые места, резко испортились после дипломатического скандала, приведшего к разрыву отношений с Дохой ряда государств Персидского залива. По этой причине тема Мекки и Медины приобретает и политическое измеренеие.

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Ислам
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